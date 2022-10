Usa: volatilità sui mercati, Dow Jones inverte tendenza e chiude in forte rialzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei titoli industriali statunitense Dow Jones ha chiuso ieri in forte rialzo, recuperando circa 800 punti dopo averne persi oltre 500 il giorno precedente. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui la brusca inversione di tendenza riflette il giudizio degli investitori sugli ultimi segnali relativi all'inflazione negli Stati Uniti, giudicati meno allarmanti del previsto. Il Dow ha chiuso ieri a 30.038,72 punti con un rialzo giornaliero del 2,8 per cento, il più significativo da novembre 2020. L'indice S&P 500 ha guadagnato il 2,6 per cento, e l'indice composito Nasdaq il 2,2 per cento. (Was)