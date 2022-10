Giappone: nucleare, governo studia rimozione limiti a vita utile reattori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone punta ad avere almeno nove reattori nucleari operativi entro il prossimo inverno, per far fronte all'insostenibile aumento dei costi delle importazioni di combustibili fossili. Lo ha annunciato a luglio il primo ministro Kishida, illustrando i piani del suo esecutivo per garantire la sicurezza energetica nazionale nel contesto di crisi energetica globale aggravato dal conflitto in Ucraina. Il Giappone ha riattivato ad oggi cinque dei 54 reattori nucleari di cui dispone, e che sono stati arrestati a seguito del disastro nucleare di Fukushima del 2011. Nove reattori attivi consentirebbero al Paese di attingere al nucleare per circa il 10 per cento della sua domanda di energia elettrica, e di arginare almeno in parte i rischi legati all'approvvigionamento durante la prossima stagione invernale. "Vogliamo disporre di un'ampia capacità per garantire una fornitura stabile di energia elettrica durante i periodi di picco della domanda", ha spiegato il primo ministro. "Il governo nazionale prenderà in mano la situazione" per accelerare il processo di ripristino del comparto nucleare civile, ha aggiunto il premier. (segue) (Git)