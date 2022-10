Giappone: nucleare, governo studia rimozione limiti a vita utile reattori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Compiremo sforzi tenaci per ottenere la comprensione e la cooperazione dei governi locali e delle altre parti in causa. Kishida ha aggiunto che il Paese intende potenziare anche la sua capacità di generazione di energia dai combustibili fossili, aggiungendo alle centrali termoelettriche nazionali ulteriore capacità pari a una decina di nuovi generatori. Il ministro dell'Economia e del commercio, Koichi Haguida, ha già ricevuto istruzioni in tal senso. Infine, Kishida ha anticipato il varo di una ulteriore cornice di sconti fiscali per tagliare l'importo delle bollette elettriche delle famiglie giapponesi, che potrebbero essere strutturati come forme di compensazione per il risparmio energetico. Dal 2011 ad oggi gli operatori delle centrali nucleari giapponesi hanno già presentato domande per la riaccensione di 25 reattori, e una decina ha già ottenuto il via libera dell'Autorità per la regolamentazione nucleare, che ha verificato il rispetto dei nuovi requisiti di sicurezza varati a seguito del disastro di Fukushima. (segue) (Git)