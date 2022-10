Giappone: nucleare, governo studia rimozione limiti a vita utile reattori (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già alla fine del mese di maggio il premier Kishida ha anticipato l'intenzione del governo del Giappone di assumere misure decise per riattivare i suoi reattori civili e per sfruttare il più possibile l'energia nucleare al fine di stabilizzare i prezzi e le forniture energetici. "Adotteremo passi concreti per riavviare (le centrali) dando priorità alla sicurezza, ma il governo non sta valutando di sostituire" le centrali esistenti con nuove infrastrutture, ha spiegato il premier. Dopo il disastro di Fukushima, nel 2011, il Giappone ha arrestato il suo intero comparto nucleare civile, che forniva al Paese circa il 30 per cento del suo fabbisogno energetico complessivo. Ad oggi sono tornati in funzione solo nove reattori dei 54 precedentemente operativi, mentre 24 sono stati dismessi o verranno dismessi nel prossimo futuro. (Git)