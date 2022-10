Giappone: ministro Finanze Suzuki, agiremo contro volatilità dello yen (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi all'ingrosso del Giappone hanno registrato un incremento del 9 per cento annuo nel mese di agosto, un dato in linea con quello di luglio che riflette i costi elevati delle materie prime, causa di una continua erosione dei margini aziendali. L'aumento dei prezzi all'ingrosso, che riflette i prezzi pagati dalle aziende quando acquistano merci e servizi le une dalle altre, è più o meno in linea con le previsioni degli economisti. L'indice dei prezzi all'ingrosso si è attestato a 115,1, un massimo record per il quinto mese consecutivo. I recenti cali dei prezzi globali di petrolio e materie prime hanno ridotto marginalmente la pressione sui prezzi di carburanti e ferraglia, ma i prezzi hanno continuato a salire per un'ampia gamma di altre categorie, incluse utenze e apparecchi elettronici. ( (Git)