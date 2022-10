Singapore: banca centrale decreta nuovo irrigidimento politica monetaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità monetaria di Singapore ha decretato oggi un nuovo irrigidimento della sua politica monetaria, il quinto da ottobre dello scorso anno, nel tentativo di contenere l'inflazione alimentata dai danni alle catene di fornitura globale e dalle dinamiche interne del mercato del lavoro. Singapore indirizza la propria politica monetaria non attraverso interventi sui tassi di riferimento, ma tramite il tasso di cambio della sua valuta rispetto a un paniere delle principali divise globali. La città-Stato ha anche annunciato che la sua economia ha conseguito una crescita del 4,4 per cento nel terzo trimestre 2022, in lieve calo rispetto alla crescita del 4,5 per cento conseguita nel trimestre precedente, ma superiore alle attese degli economisti. (Fim)