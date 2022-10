Giappone: Covid, governo incoraggerà telemedicina durante i mesi invernali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Giappone ha annunciato ieri che i soggetti a basso rischio di complicazioni per il Covid-19 saranno incoraggiati a fare uso di servizi di telemedicina e assistenza sanitaria a distanza durante i medi invernali, per ridurre la pressione sul sistema ospedaliero in concomitanza con la stagione influenzale. L'annuncio giunge in risposta alle previsioni del governo, secondo cui la prossima ondata di Covid-19 coinciderà con la stagione dell'influenza stagionale, con un numero giornaliero di casi combinati che potrebbe raggiungere il picco di 750mila. Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha sottolineato l'importanza di adottare "misure preventive", rafforzando il sistema sanitario e incoraggiando le vaccinazioni. (Git)