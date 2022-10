Mps: Anima delibera di contribuire ad aumento capitale per 25 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Anima Holding spa ha deliberato di contribuire al rafforzamento patrimoniale di Banca Monte dei Paschi di Siena spa, nell'ambito della prevista ricapitalizzazione autorizzata dall'Assemblea degli azionisti della Banca in data 15 settembre, attraverso un investimento finanziario per un importo massimo di 25 milioni di euro in relazione al quale sono in corso interlocuzioni con i Joint Global Coordinators dell'aumento di capitale. La decisione - si legge in una nota di Anima - si colloca nel contesto del rapporto pluriennale di partnership strategica che lega Anima e Monte dei Paschi di Siena dal 2010 per lo sviluppo delle attività di risparmio della Banca. La delibera è stata assunta in linea con la procedura per le Operazioni con parti correlate della società, e previo parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate. (Com)