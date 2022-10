Francia-Italia: Draghi a Parigi incontra Macron, al centro del colloquio Ucraina ed energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato questa sera a Parigi il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Una visita personale, molto cordiale e calorosa, espressione dell'amicizia tra i due leader. Durante l’incontro, che si è prolungato per oltre due ore e mezza, il presidente Draghi e il presidente Macron hanno avuto modo di discutere di vari temi, in particolare quelli in agenda al prossimo Consiglio europeo, tra cui l’Ucraina, l’energia e l’andamento del quadro economico. (Rin)