Venezuela: prodotti 666 mila barili di petrolio al giorno a settembre

- La produzione di petrolio venezuelano è stata di 666 mila barili al giorno durante il mese di settembre, in calo di 57 mila barili al giorno rispetto ad agosto. Lo rende noto il rapporto dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec). Tra aprile e giugno il Venezuela ha prodotto in media 745 mila barili al giorno, mentre nel trimestre da luglio a settembre 673 mila. Si tratta di dati molto lontani dall'obiettivo del governo di Nicolas Maduro di produrre due milioni di barili al giorno nel 2022 e tre milioni entro il 2023. Il Venezuela ha prodotto 3,2 milioni di barili al giorno nel 1997 e per più di 20 anni è rimasto al di sopra dei due milioni di barili, ma l'industria petrolifera ha subito i contraccolpi di malagestione e corruzione, cui si sono aggiunti gli effetti delle sanzioni statunitensi.(Vec)