Ucraina: Gentiloni, Putin ha commesso un errore, non ha calcolato la nostra unità

- Le relazioni transatlantiche sono fondamentali in questo momento storico, e rappresentano la base della risposta forte che abbiamo saputo dare all’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante un incontro con la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, e il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, a margine della ministeriale Finanze del G20 a Washington. “Il presidente russo, Vladimir Putin, voleva dividere i Paesi europei e allontanare l’Europa dagli Stati Uniti: tuttavia, grazie alla resistenza del popolo ucraino e all’unità che abbiamo saputo mostrare, ha fatto un errore di calcolo”, ha detto, aggiungendo che “proprio questa unità ci fa capire che siamo in grado di fare fronte a questa aggressione”. (Was)