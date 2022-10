Usa-Messico: consigliere Sullivan incontra ministro Esteri, focus su immigrazione e contrasto a criminalità organizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha incontrato alla Casa Bianca il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, per discutere il coordinamento tra i due Paesi nel quadro delle principali sfide globali e dell’emisfero occidentale. Lo riferisce una nota. Le parti hanno discusso il dialogo di alto livello per la sicurezza di Stati Uniti e Messico, dedicando particolare attenzione al contrasto alle organizzazioni criminali internazionali responsabili del traffico di stupefacenti ed esseri umani. Al centro del colloquio anche il futuro della collaborazione tra Washington e Città del Messico per la gestione dei flussi migratori illegali. (Was)