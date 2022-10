Usa: Covid, emergenza sanitaria pubblica estesa per altri 90 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha esteso la dichiarazione di emergenza sanitaria pubblica relativa alla pandemia di Covid-19 di altri 90 giorni, in vista di un possibile incremento dei contagi durante la stagione invernale. Lo riferisce una nota. La decisione arriva dopo giorni di calo nel numero dei contagi e dei decessi giornalieri dovuti al virus, anche se a livello nazionale continuano a morire più di 300 persone al giorno per complicanze legate alla malattia. (Was)