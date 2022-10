Usa: Twitter, autorità federali stanno indagando su condotta di Elon Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di Tesla, Elon Musk, sarebbe sotto indagine da parte delle autorità federali in relazione all’accordo da 44 miliardi per l’acquisizione di Twitter, ormai da settimane al centro di una battaglia legale tra il miliardario e i vertici della piattaforma. Stando ad alcuni atti giudiziari depositati dalla società, le autorità starebbero indagando sulla “condotta” di Musk. Nei documenti non viene precisato quali sarebbero le agenzie federali responsabili dell’indagine, mentre gli avvocati del miliardario vengono accusati di non aver comunicato in maniera corretta con la commissione titoli e scambi (Sec) e con la commissione federale per il commercio (Ftc), nel quadro della battaglia legale avviata da Twitter dopo che Musk ha annunciato a luglio di voler annullare l’acquisizione. Alex Spiro, uno degli avvocati del fondatore di Tesla, ha dichiarato in una nota che le accuse di Twitter sono “una mossa per distogliere l’attenzione dai problemi legali di Twitter, dopo che l’ex capo della sicurezza della società, Peiter Zatko, ha accusato la piattaforma di aver ignorato per molto tempo una serie di falle importanti per la protezione dei dati degli utenti”. (Was)