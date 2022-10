Ucraina: SpaceX scrive al Pentagono, non possiamo più finanziare la rete Starlink nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società aerospaziale statunitense SpaceX ha avvisato il Pentagono che potrebbe essere presto costretta a sospendere i finanziamenti necessari al funzionamento del sistema satellitare Starlink in Ucraina, a meno di non ricevere un sostegno finanziario da parte del governo per decine di milioni di dollari al mese. In una lettera ottenuta dall’emittente “Cnn”, la società fondata da Elon Musk ha comunicato al Pentagono di non poter più finanziare il funzionamento della rete Starlink in Ucraina come fatto finora, chiedendo al dipartimento della Difesa di subentrare nella copertura dei costi, che entro la fine dell’anno potrebbero raggiungere i 120 milioni di dollari. Negli ultimi mesi, il sistema di connessione ad internet satellitare di Elon Musk ha rappresentato uno strumento fondamentale per la comunicazione dei militari ucraini durante la guerra con la Russia. Finora, SpaceX ha donato al governo ucraino circa 20 mila satelliti della rete Starlink. Un’operazione che, come scritto venerdì scorso su Twitter dallo stesso Elon Musk, è costata finora 80 milioni di dollari. “Non siamo più nella posizione di poter continuare a donare satelliti all’Ucraina, o finanziare la rete esistente ancora per molto”, si legge nella lettera inviata al Pentagono a settembre. (Was)