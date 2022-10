Corea del Nord: Pyongyang lancia un missile balistico e 170 proiettili d'artiglieria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha dichiarato questa settimana che la Corea del Nord non ha nulla da guadagnare dalle armi nucleari, un giorno dopo la rivendicazione da parte di Pyongyang della mobilitazione delle proprie forze strategiche e il rifiuto di negoziati con Seul. Nelle ultime settimane la tensione nella penisola coreana è aumentata significativamente a seguito di ripetuti test balistici da parte della Corea del Nord e di massicce esercitazioni congiunte compiute da Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Lunedì Pyongyang ha reso noto che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha personalmente supervisionato i recenti test balistici, incluse esercitazioni di armi balistiche in grado di veicolare testate nucleari tattiche. "La Corea del Nord sta sviluppando e avanzando costantemente le sue armi nucleari, e questo minaccia non soltanto la Repubblica di Corea ma il mondo intero", ha dichiarato Yoon, aggiungendo che la minaccia nucleare nella penisola sta "aumentando seriamente di giorno in giorno", e che Seul deve rispondere attraverso un rafforzamento della "cooperazione di sicurezza trilaterale" con Stati Uniti e Giappone. (segue) (Git)