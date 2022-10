Corea del Nord: Pyongyang lancia un missile balistico e 170 proiettili d'artiglieria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tempistiche e le traiettorie dei test balistici effettuati dalla Corea del Nord nell'arco delle ultime settimane possono essere interpretate tramite l'analisi degli spostamenti della portaerei statunitense a propulsione nucleare Uss Ronald Reagan nella regione. Lo scrive "Nikkei", ricordando che Pyongyang ha lanciato gli ultimi due missili domenica, al termine di una nuova esercitazione navale congiunta tra Corea del Sud e Stati Uniti cui ha preso parte la portaerei. Il quotidiano riporta un commento di Hong Min, direttore della Divisione di ricerca sulla Corea del Nord presso il Korea Institute of National Unification: secondo l'esperto, tramite il lancio di un gran numero di missili in un breve lasso di tempo, Pyongyang ha voluto "esibire le capacità operative dei sistemi d'arma che sta producendo in massa e schierando sul campo": la Corea del Nord non sarebbe dunque interessata a rivendicare progressi tecnologici, ma a dar prova delle sue reali capacità belliche. Tale considerazione porterebbe a pensare che il regime di Kim Jong-un si senta effettivamente minacciato dalla sensibile intensificazione delle manovre militari intraprese da Stati Uniti e Corea del Sud dopo l'insediamento del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, lo scorso maggio, e in particolare dalla mobilitazione di asset strategici come la portaerei Ronald Reagan. (segue) (Git)