Corea del Nord: Pyongyang lancia un missile balistico e 170 proiettili d'artiglieria (7)

- Pyongyang ha effettuato un altro test balistico il 25 settembre: un missile - probabilmente un Kn-23 - si è inabissato nel Mar del Giappone dopo aver percorso una distanza di 650 chilometri, una evidente dimostrazione della capacità del Nord di colpire Busan, che dista dal confine inter-coreano circa 530 chilometri. Tra il 25 settembre e il 30 settembre, in concomitanza con le succitate esercitazioni navali congiunte, e con la visita a Seul della vicepresidente Usa Kamala Harris, Pyongyang ha lanciato in tutto sei missili, che hanno percorso distanze comprese tra 300 e 400 chilometri. Il lancio successivo è stato quello di martedì 4 ottobre, quando un missile balistico Hwasong-12 ha sorvolato lo spazio aereo giapponese prima di inabissarsi nell'Oceano Pacifico, coprendo una distanza senza precedenti nella storia del programma balistico nordcoreano - circa 4.600 chilometri dal sito di lancio - e raggiungendo una altitudine massima di circa mille chilometri. Il lancio, effettuato mentre la portaerei Ronald Reagan lasciava la penisola coreana, dirigendosi in acque internazionali, è servito a Pyongyang per dimostrare la sua capacità di colpire Guam, territorio insulare statunitense nel Pacifico che fa da "trampolino" per la proiezione delle forze strategiche Usa nella regione, inclusi i bombardieri a lungo raggio B-52. (segue) (Git)