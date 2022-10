Kosovo: presidente Osmani incontra Macron e Scholz a margine del vertice di Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo Vjosa Osmani ha avuto un incontro trilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz a margine del vertice europeo aperto ieri a Praga. Secondo quanto riferisce la stampa kosovara, Osmani ha ringraziato Francia e Germania per il loro impegno verso la liberalizzazione dei visti per il Kosovo da parte dell’Ue. Osmani ha inoltre riconfermato gli ottimi rapporti con Francia e Germania, forti alleati del Kosovo nel continente europeo. La presidente ha ribadito la posizione secondo cui l'appartenenza del Kosovo alle strutture euro-atlantiche è necessaria per garantire pace e stabilità sostenibili nella regione. Parlando del processo di dialogo con la Serbia, Osmani ha sottolineato che il Kosovo continua a rimanere una parte costruttiva in questo processo e ha ringraziato Francia e Germania per i loro sforzi per intensificare il processo di dialogo. "Il Kosovo è interessato a concludere il dialogo il prima possibile, con il riconoscimento reciproco, preservando l'integrità territoriale, l'ordine costituzionale e la funzionalità istituzionale della Repubblica del Kosovo", ha affermato Osmani.(Alt)