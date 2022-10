Serbia: presidente Vucic, valuteremo quotidianamente se allineare nostra posizione a politica estera Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo ha sottolineato che per lui "è importante dire che la Serbia sta costruendo relazioni di buon vicinato con tutti, fatta eccezione per le relazioni tese con la Croazia", anche se, ha aggiunto "non credo sia colpa nostra". Sul capitolo del rapporto che riguarda il Kosovo, Vucic ha dichiarato che "se si osservano le sfumature dei rapporti per Pristina e Belgrado, si vedrà che siamo valutati un po' meno male". "L'essenza per noi ora sono le sanzioni e saremo su un'altalena", ha previsto Vucic, "a volte sanzioni, a volte Kosovo, ma il nostro dovere", ha concluso "è lavorare per il bene dei cittadini ed essere determinati nei confronti dell'Ue". (Seb)