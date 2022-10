America Latina: Fmi, rischi derivanti dall'inasprimento delle condizioni finanziarie globali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto avverte del rischio di "picchi di volatilità" derivata dalla "avversione al rischio degli investitori". In questo senso secondo l'Fmi "la transizione verso tassi di interesse globali più elevati potrebbe essere accidentata". Nel documento si ricorda che nell'ultimo outlook di ottobre le proiezioni di crescita della regione per il 2022 sono migliorate dal 3 al 3,5 per cento ma anche che "con il cambiamento dei venti in arrivo, la crescita del prossimo anno è destinata a decelerare più rapidamente di quanto previsto a luglio, rallentando all'1,7 per cento". "È probabile che i paesi esportatori di materie prime vedranno i loro tassi di crescita dimezzati il prossimo anno, in quanto il calo dei prezzi delle commodities amplifica l'impatto dell'aumento dei tassi di interesse". Oltre a questo si osserva che "le economie caraibiche dipendenti dal turismo si riprenderanno più lentamente del previsto a luglio a causa delle prospettive più deboli". (segue) (Was)