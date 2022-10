Pil: Visco, nel 2023 sarà difficile andare oltre una crescita sostanzialmente nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 si prevede un forte rallentamento dell’economia, dopo un anno migliore del previsto: i mesi fino all’estate sono andati molto meglio, nonostante gli effetti gravissimi derivante dal rincaro dei prezzi dell’energia. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, parlando con i giornalisti a Washington, a margine della ministeriale Finanze del G20 che si è tenuta in occasione delle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. “Gli indicatori mostrano una forte discesa della fiducia delle famiglie, che è tornata ai livelli della pandemia, e una perenne incertezza relativamente agli investimenti delle imprese: il prossimo anno sarà quindi difficile andare meglio di come pensiamo, e saremo vicini ad una crescita sostanzialmente nulla”, ha detto, aggiungendo che le previsioni per il 2023 sono comunque caratterizzate da “forte incertezza, anche se la direzione è quella”. (Was)