Bankitalia: Visco, politica monetaria non può sostenere economia come ha fatto durante pandemia

- Alla caduta dell’economia, caratterizzata da un andamento negativo della domanda per consumi e investimenti a livello globale, si accompagna una forte spinta verso l’alto dei prezzi, che in Italia trova origine fondamentalmente nell’incremento dei prezzi dell’energia: questo, a sua volta, discende dalla situazione gravissima derivante dalla guerra in Ucraina. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, parlando con i giornalisti a Washington, a margine della ministeriale Finanze del G20 che si è tenuta in occasione delle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. “La politica monetaria non può sostenere l’economia come ha fatto durante la pandemia, e deve essere molto attenta ad evitare che si creino spirali tra prezzi (e tra prezzi e salari)”, ha detto, aggiungendo che una normalizzazione della politica monetaria genera effettivamente un costo per l’economia. “Si tratta di una tassa, e bisogna evitare che generi movimenti di rialzo dei prezzi”, ha spiegato. (Was)