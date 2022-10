Bankitalia: Visco, crisi non deriva da politica monetaria, ma da inflazione e guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la politica monetaria a causa la crisi, ma l’inflazione, che porta via potere d’acquisto e redditi mentre la guerra in Ucraina crea incertezza nel commercio internazionale. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, parlando con i giornalisti a Washington, a margine della ministeriale Finanze del G20 che si è tenuta in occasione delle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. “La politica monetaria cerca di evitare che la crisi, che si manifesta con il rialzo dei prezzi dell’energia e delle produzioni, porti ad una spirale che determinerebbe effetti negativi strutturali sull’economia”, ha detto, aggiungendo che una normalizzazione della politica monetaria è essenziale. “Si tratta di un lavoro graduale, che però deve andare avanti con sangue freddo e senza esitazioni, prestando grande attenzione a non determinare nuovi rischi per la stabilità finanziaria”, ha continuato, ribadendo nuovamente che la crisi “non è stata causata dalla politica monetaria, ma da una guerra terribile che deve finire: a noi spetta il compito di evitare che le conseguenze di tutto ciò siano ancora peggiori”. (Was)