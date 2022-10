Bankitalia: Visco su rialzo spread, un po’ di timore c’è ma serve sangue freddo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spread in Italia riflette differenze tra Paesi e situazioni di debito pubblico in Europa che non sono tali da determinare valori così alti: questo dipende dalle percezioni di chi opera nei mercati, che sostanzialmente difende gli interessi di chi risparmia e chiede che le politiche di bilancio siano attente e prudenti. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, parlando con i giornalisti a Washington, a margine della ministeriale Finanze del G20 che si è tenuta in occasione delle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. “Le due parole d’ordine delle banche centrali sono temporaneo e mirato: non si può avere una politica di bilancio ad ampio spettro quando si ha un debito pubblico come il nostro”, ha detto. Interpellato sulla possibilità di un rialzo dello spread, il governatore ha detto che “un po’ di timore c’è, ma serve sangue freddo”. (Was)