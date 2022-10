Usa: diversi feriti dopo sparatoria nella Carolina del Nord, polizia cerca responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono rimaste ferite durante una sparatoria a Raleigh, nella Carolina del Nord. Un funzionario locale rimasto anonimo ha riferito all’emittente “Nbc News” che sarebbe rimasto ucciso anche un agente di polizia fuori servizio, mentre almeno quattro persone sono state portate in ospedale a seguito dell’incidente, avvenuto nella periferia Est della città. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti, mentre le forze dell’ordine hanno riferito che per il momento il responsabile non è stato preso in custodia. La polizia di Raleigh ha pubblicato un messaggio su Twitter nel pomeriggio di giovedì, segnalando una sparatoria in corso e invitando i residenti ad evitare la zona. (Was)