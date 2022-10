Brasile: sondaggio Quaest, al ballottaggio Lula avanti di 8 punti su Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato della sinistra, Luiz Inacio 'Lula' da Silva, continua ad essere favorito nella sfida finale per la presidenza del Brasile. Il secondo sondaggio realizzato dall'istituto Quaest, commissionato dalla banca di investimenti Genial, in vista del ballottaggio del 30 ottobre, assegna al candidato del Partito dei lavoratori (Pt), il 49 per cento dei voti, contro il 41 per cento dei consensi di cui godrebbe il presidente uscente, Jair Bolsonaro. Dovessero contarsi anche gli indecisi, al 4 per cento, e le potenziali schede bianche e nulle, 6 per cento, Lula avrebbe un totale del 54 per cento dei consensi contro il 46 per cento di Bolsonaro. Si tratta dello stesso risultato registrato in occasione del precedente sondaggio realizzato tra i giorni 3 e 5 di ottobre. (segue) (Brb)