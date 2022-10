Ucraina: Zelensky, importante che Consiglio d'Europa definisca Russia uno Stato terrorista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È molto importante che il Consiglio d'Europa sia stata la prima organizzazione a definire la Russia uno Stato terrorista. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto videomessaggio serale postato sui suoi profili social. "È molto importante che questo sia un segnale politico. Un segnale a tutti gli Stati - membri del Consiglio d'Europa e tutti gli Stati del mondo - che non c'è nulla di cui parlare con questo gruppo terroristico, che si è appropriato della Russia e ha scatenato la guerra più terribile d'Europa degli ultimi 80 anni" ha detto il presidente ucraina. "Il mondo ha capito cosa sta succedendo. Conosce il prezzo della farsa che la Russia ha inscenato nei territori occupati con il pretesto di tenere dei pseudo-referendum. 143 Stati membri delle Nazioni Unite hanno sostenuto la risoluzione, che tutela i principi base della Carta delle Nazioni Unite e condanna la Russia per il tentativo criminale di annettere il nostro territorio. Questo è un numero record di stati che sostengono l'Ucraina oggi. Ma credo che ce ne sarà sempre di più" ha aggiunto Zelensky. "Non ci rilasseremo. Sconfiggeremo il nemico (...) E stiamo facendo di tutto per rafforzare l'Ucraina!", ha concluso Zelensky. (Res)