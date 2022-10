© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrebbe tenersi domani la riunione del Consiglio di amministrazione di Tim per esaminare la richiesta di Cdp e dei suoi partner per prorogare la scadenza per finalizzare un accordo sulla rete del gruppo Tlc. Lo confermano fonti di mercato, con Tim che non commenta. (Rin)