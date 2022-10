America Latina: Fmi, rischi derivanti dall'inasprimento delle condizioni finanziarie globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo gli shock provocati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, l'America Latina affronta adesso un terzo shock: quello derivato dall'inasprimento delle condizioni finanziarie globali. Ad affermarlo è il Fondo monetario internazionale (Fmi) in un documento pubblicato oggi e firmato tra gli altri dall'attuale direttore del Fmi per l'Emisfero occidentale, il brasiliano Ilan Goldfajn. Secondo quanto si legge nel documento "l'attuale momento di crescita è positivo e riflette la ripresa di determinati settori a livelli pre-pandemici così le condizioni esterne favorevoli". Tuttavia, si sottolinea, "i tassi di finanziamento stanno diventando sempre più scarsi e costosi per la lotta contro l'inflazione e gli afflussi di capitali verso i mercati emergenti stanno rallentando". Per l'America Latina, afferma l'Fmi, "questi fattori si traducono in una decelerazione dell'attività poiché i maggiori oneri finanziari gravano sul credito interno, sui consumi privati e sugli investimenti". (segue) (Was)