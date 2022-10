America Latina: Fmi, rischi derivanti dall'inasprimento delle condizioni finanziarie globali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle loro conclusioni gli esperti suggeriscono che "la politica monetaria deve mantenere la rotta attuale e non allentarsi prematuramente" nonostante le difficoltà e i rischi anche politici che implicherebbe il conseguente rallentamento della crescita. "Impostare la politica monetaria in un contesto di elevata incertezza è difficile, ma ripristinare la stabilità dei prezzi in un contesto di inflazione consolidata sarebbe ancora più costoso" si avverte. "La politica fiscale dovrebbe concentrarsi sul contenimento della spesa pubblica, e l'efficienza dei sistemi di riscossione", si afferma in questo senso."Laddove esiste un margine la politica di bilancio dovrebbe anche andare di pari passo con la politica monetaria, concentrandosi sul sostegno dei gruppi vulnerabili, soprattutto mentre l'inflazione elevata persiste e la crescita si indebolisce, ma senza alimentare la domanda interna", afferma l'Fmi. "Ottenere questo giusto equilibrio è la chiave per raggiungere una crescita inclusiva e sostenibile e questo è il modo migliore per costruire la resilienza contro gli shock futuri", conclude il rapporto. (segue) (Was)