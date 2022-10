Ucraina: presidente tedesco Steinmeier, Putin si è sepolto nell'ossessione imperiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, “si è sepolto nell'ossessione imperiale” con la guerra che ha mosso all'Ucraina. Di fronte al “pericolo” del conflitto, la comunità transatlantica ha dimostrato la sua resilienza. È quanto dichiarato dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, durante le celebrazioni a Berlino per il 70mo anniversario della fondazione del Atlantik-Bruecke (“Ponte Atlantico”), associazione costituita ad Amburgo nel 1952 allo scopo di favorire l'atlantismo e la collaborazione tra Germania e Stati Uniti. Steinmeier ha, inoltre, avvertito che la guerra in Ucraina non deve essere intasa come un “semplice noi contro di loro” dell'Occidente. Per il capo dello Stato tedesco, se vuole essere “un punto cardinale”, l'Occidente deve certamente essere saldo nei suoi principi, ma anche “un progetto aperto, aperto a persone di ogni parte del mondo, a regioni con storie diverse, a esperienze e religioni diverse”. Steinmeier ha proseguito affermando che “niente è così grave come l'attacco della Russia all'Ucraina” per la sicurezza dell'Europa e si è rammaricato che “con tutti i nostri sforzi non siamo stati in grado di prevenire questa guerra”. Il presidente tedesco ha poi sottolineato che la Russia può “determinare il percorso verso la fine” del conflitto in Ucraina in qualsiasi giorno, ma Putin “si è sepolto nella sua ossessione imperiale”. Successivamente, Steinmeier ha messo in guardia contro le lotte interne nelle società democratiche su entrambe le sponde dell'Atlantico. Il processo di polarizzazione è “in pieno svolgimento” nelle società europee, ma negli Stati Uniti è “con sicurezza” ancora “significativamente più avanzato”. Allo stesso tempo, Steinmeier ha osservato di avere fiducia nel sistema statunitensi di pesi e contrappesi. Con riferimento alle elezioni di medio termine negli Usa, in programma a novembre, il presidente tedesco ha evidenziato che uno shock nella democrazia del Paese “colpirebbe anche noi e comporterebbe un problema di credibilità per tutte le società liberali occidentali”. (Geb)