Energia: Gentiloni su tetto a prezzo petrolio russo, leadership Usa fondamentale

- Unione europea e Stati Uniti stanno lavorando a stretto contatto per far funzionare al meglio l’iniziativa per il tetto al prezzo del petrolio russo: su questo tema, la leadership Usa è stata fondamentale. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante un incontro con la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, e il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, a margine della ministeriale Finanze del G20 a Washington. “Credo che l’unità che abbiamo mostrato finora possa essere rafforzata ulteriormente: un anno fa abbiamo raggiunto un accordo storico sulla tassazione minima globale, che non sarebbe stato possibile senza l’impegno degli Stati Uniti”, ha detto, aggiungendo che “ora dobbiamo lavorare per realizzare quanto abbiamo concordato, non solo in Europa e negli Stati Uniti ma anche in altre giurisdizioni: dopo aver raggiunto un accordo così importante non possiamo permetterci errori”. (Was)