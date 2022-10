© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa al Convegno "Machiavelli e Roma".Roma, Palazzo Valentini, via IV Novembre 119/A (ore 9)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi partecipa alla cerimonia di consegna dell'area verde alla Fao.Roma, Fao, incrocio viale Aventino e piazza Porta Capena (ore 9:30)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa all'Evento inaugurale del Pcto 22/23 organizzato dalla Fondazione Museo della Shoah in occasione del 79° anniversario del rastrellamento del 16 ottobre 1943.Roma, Teatro Palladium, piazza Bartolomeo Romano 8 (ore 10)- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari presenta il "Progetto Baskin e oltre", le nuove iniziative promosse da Roma Capitale e l'Eisi, Ente Italiano Sport Inclusivo, per permettere la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi disabilità sia fisica che mentale insieme a persone normodotate. Intervengono il presidente dell'Eisi Iacchetti Goffredo, il responsabile formazione Eisi Alexy Valet e il delegato regionale Eisi Lazio Enzo Macchini.Roma, Campidoglio (ore 10:30) (segue) (Rer)