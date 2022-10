Pd: Boschi (Iv) a De Micheli, o in malafede nel governo Renzi o furba ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "È poco elegante che chi è stato al governo, ha avuto ruoli di responsabilità, ha votato e portato avanti provvedimenti come il Jobs Act e il taglio delle tasse ora li rinneghi. Se non si era d'accordo bastava dimettersi e lasciare i ruoli di governo". Lo ha dichiarato Maria Elena Boschi, di Italia viva, rispondendo a Paola De Micheli, del Partito democratico, a “Porta a porta”, su Rai 1. "Chi nei ruoli di governo ha fatto una carriera politica e oggi non difende quello che ha fatto in parlamento o era in malafede allora o è troppo furbo adesso", ha aggiunto. (Rin)