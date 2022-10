Brasile: sondaggio Quaest, al ballottaggio Lula avanti di 8 punti su Bolsonaro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critiche ripetute anche da altri esponenti del governo. Il ministro delle Comunicazioni del Brasile, Fabio Faria, ha chiesto agli elettori di Bolsonaro di boicottare i prossimi sondaggi. "La pubblicazione di sondaggi come arma di manipolazione degli elettori dovrebbe essere vietata. Non permetteremo agli istituti di fare questo disservizio. Chiedo a tutti coloro che sostengono il presidente di non rispondere a nessun sondaggio di Ipec, Datafolha e simili in occasione del secondo turno delle elezioni", ha detto in un video pubblicato sui profili delle reti sociali. (segue) (Brb)