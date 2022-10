Argentina: Georgieva (Fmi), prendere sul serio lotta contro inflazione e deficit (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Argentina crescerà del 4 per cento nel 2022 e del 2 per cento nel 2023. Lo prevedono le ultime stime dell'Fmi, contenute nel Rapporto sulle prospettive economiche globali (Weo) di ottobre. Le proiezioni per l'anno in corso migliorano leggermente la stima precedente di luglio del 3,5 per cento mentre quelle per il 2023 si riducono di mezzo punto. L'organizzazione con sede a Washington prevede inoltre un'inflazione del 72,4 per cento per l'anno in corso e del 76 per cento nel 2023 mentre il deficit è stimato allo 0,3 per cento entro la fine dell'anno mentre per il 2023 è previsto un attivo di bilancio dello 0,6 per cento. (segue) (Abu)