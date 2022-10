Usa: da commissione 6 gennaio voto unanime, mandato di comparizione per Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti Usa sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ha votato all’unanimità per emettere un mandato di comparizione nei confronti di Donald Trump, per interrogarlo sul ruolo giocato dall’ex presidente durante le rivolte. Il presidente della commissione, il democratico Bennie Thompson, ha dichiarato prima del voto che “è in gioco la responsabilità di fronte al popolo statunitense”. Il voto unanime è arrivato al termine dell’udienza odierna, durante la quale è stato rivelato che i servizi segreti avrebbero messo in guardia le autorità sulla possibilità di manifestazioni violente di fronte al Campidoglio. (Was)