America Latina: Fmi, rischi derivanti dall'inasprimento delle condizioni finanziarie globali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Fmi migliora le previsioni di crescita dell'America latina e dei Caraibi per il 2022, portandole al +3,5 per cento, 0,5 punti in più rispetto a quanto stimato a luglio. Nel 2023, invece, la regione dovrebbe crescere a un ritmo dell'1,7 per cento, in calo sul 2 per cento ipotizzato nel precedente rapporto. Il miglioramento della stima per l'anno in corso, si legge nel documento, "riflette un'attività più forte del previsto nella prima metà del 2022 sulla scia dell'incremento dei prezzi delle materie prime, di favorevoli condizioni di finanziamento esterno e della normalizzazione delle attività nei settori ad alta intensità di contatti". Tuttavia, avverte l'organizzazione con sede a Washington, la crescita nella regione dovrebbe rallentare verso la fine del 2022 e il 2023 parallelamente al rallentamento dell'attività nei paesi partner, della restrizione delle condizioni finanziarie e del rallentamento dei prezzi delle materie. (segue) (Was)