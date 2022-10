America Latina: Fmi, rischi derivanti dall'inasprimento delle condizioni finanziarie globali (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni sono influenzate in particolare dal rallentamento delle economie di Stati Uniti, Eurozona e Cina. Negli Usa l'inflazione e i continui rialzi dei tassi d'interesse stanno erodendo il potere di spesa dei consumatori e le attività nel settore edilizio. In Europa si avvertono gli effetti del forte aumento dei prezzi dell'energia, con nuove sanzioni contro la Russia che dovrebbero essere varate proprio con l'arrivo dell'inverno. In Cina l'economia resta pesantemente colpita dal mancato contenimento della pandemia di Covid-19 e dai continui "lockdown". (segue) (Was)