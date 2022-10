America Latina: Fmi, rischi derivanti dall'inasprimento delle condizioni finanziarie globali (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi delle economie avanzate, secondo l'analisi dell'Fmi, stanno mettendo sotto pressione anche i mercati emergenti, molti dei quali contraddistinti da economie fragili e fortemente indebitate. Nel rapporto, il Fondo sottolinea anche come le previsioni siano soggette a un forte tasso d'incertezza: lo stop alle forniture di gas russo verso l'Europa potrebbe deprimere ulteriormente le economie del Vecchio continente, le crisi del debito nei Paesi in via di sviluppo potrebbero peggiorare e i problemi legati alla pandemia di coronavirus potrebbero tornare. In questo caso, il prodotto interno lordo globale potrebbe finire al di sotto del 2 per cento nel 2023. (Was)