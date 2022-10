Centrodestra: Meloni, noi uguali dentro e fuori il palazzo, non come la sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destra dentro il palazzo non è diversa da come si racconta fuori. Lo afferma su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Meloni cita in modo polemico il conduttore Giovanni Floris: “Un contrito Floris - scrive - dice a un contrito Formigli: ‘la destra si presenta dicendo ‘siamo proprio questi’’, cioè siamo proprio quello che i cittadini hanno votato. È esatto”. “Perché - prosegue Meloni - pensavate che fossimo come la sinistra, che prendeva i voti dicendo che era al fianco delle fasce sociali più deboli per poi mettersi a disposizione dei poteri forti? No”. “Noi siamo fatti di altra pasta. Noi dentro il palazzo non siamo diversi da come ci raccontiamo fuori”, conclude. (Rin)