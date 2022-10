Ue: Dombrovskis, preoccupazione per impatti pacchetto anti-inflazione Usa su aziende europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha alcune preoccupazioni in merito ai possibili impatti del pacchetto anti-inflazione dell’amministrazione Biden sulle aziende dell’Unione. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, durante un incontro con la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, e il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, a margine della ministeriale Finanze del G20 a Washington. “Siamo pronti a discutere le possibili misure da mettere in campo per risolvere queste preoccupazioni: nel frattempo, stiamo lavorando a stretto contatto per sostenere l’Ucraina durante l’invasione russa”, ha detto, sottolineando la necessità di garantire finanziamenti stabili al Paese esteuropeo nel 2023, per aiutare le autorità di Kiev nella ricostruzione. “Infine, sarà molto importante coordinare le nostre politiche economiche per contenere l’inflazione”, ha concluso. (Was)