Uruguay: agli arresti ex comandante in capo della Marina per irregolarità nella gestione di fondi

- Il ministero della Difesa dell'Uruguay ha disposto l'arresto dell'ex comandante in capo della Marina, Carlos Albillera, e di diversi alti ufficiali al termine di un'ampia indagine amministrativa che ha rilevato numerose irregolarità nella gestione dei fondi. Lo riferisce il quotidiano "El Observador" sulla base di fonti del governo precisando che i due ammiragli coinvolti nelle irregolarità sono quelli che erano a capo della Marina durante il secondo governo dell'ex presidente Tabaré Vázquez. Nel dicembre 2020 il ministero della Difesa aveva avviato un'indagine urgente che ha accertato che i militari coinvolti avrebbero commesso reati di diversa portata, come gestione di fondi fuori bilancio, pagamenti eccedenti l'importo corrispondente, pagamenti effettuati più di una volta per un sopralluogo, fondi raccolti che non erano versati e pagamenti per ispezioni non effettuate. L'esito dell'indagine è stato depositato anche alla magistratura che ha aperto un'inchiesta ma nel frattempo è stata determinata l'applicazione dei regolamenti militari. (Abu)