Brasile: produzione di moto cresciuta a settembre del 28,2 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di moto nel Polo industriale di Manaus (Pim), nello stato di Amazzonia, in Brasile è cresciuta a settembre del 28,1 per cento su anno. Lo riferisce l'Associazione brasiliana dei produttori di motocicli, ciclomotori, scooter, biciclette e simili (Abraciclo), evidenziando che si tratta del migliore risultato per mese di settembre dal 2013. Il mese scorso sono uscite dalle catene di montaggio 139.622 unità, il 4,3 per cento in meno rispetto ad agosto. Nei primi 9 mesi dell'anno sono state prodotte in tutto 1.061.543 moto, pari al 18,4 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (segue) (Brb)