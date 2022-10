Brasile: produzione di moto cresciuta a settembre del 28,2 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle vendite di moto nuove, queste sono cresciute del 13,6 per cento a settembre rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con l'immatricolazione di 123.641 mila unità. Su mese l'aumento è del 4,3 per cento, miglior risultato per settembre dal 2011. L'export è invece aumentato del 18,8 per cento su anno a settembre, con la vendita di 5.786 unità all'estero. Su mese le esportazioni segnano un calo del 25,9 per cento. Nei primi nove mesi dell'anno sono state esportate 43.670 unità, pari al 2,1 per cento in più rispetto allo scorso anno. (Brb)