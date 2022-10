Usa-Ue: Yellen incontra Gentiloni e Dombrovskis, ancora lavoro da fare per contenere inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno continuando a lavorare per contenere l’inflazione galoppante, e gli ultimi dati sui prezzi al consumo dimostrano che abbiamo ancora molto da fare: mentre la Federal Reserve ha la responsabilità di garantire la stabilità dei prezzi, il governo federale continuerà a fare tutto il necessario per abbassare i costi in capo alle famiglie. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, durante un incontro con il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, e con il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, a margine della ministeriale Finanze del G20 a Washington. “Nonostante i segnali di ripresa sul fronte dei colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento e l’allentamento delle pressioni sul mercato del lavoro, dobbiamo ancora vedere un progresso tangibile: continueremo a coordinarci con i partner dell’Unione europea anche nella risposta all’invasione russa in Ucraina”, ha detto. (Was)