- REGIONE LAZIO- L'assessora al Turismo ed Enti Locali, Valentina Corrado partecipa all'evento "La ripresa del turismo a Roma. Confronto con i dati del turismo del 2019" organizzato in occasione del TTG Travel Experience.Rimini, in via Emilia, 155 (ore 10:30)- L'assessora al Turismo ed Enti Locali, Valentina Corrado partecipa all'evento "Origine Comune. Presentazione del progetto realizzato da Anci Lazio in collaborazione con Agro Camera Roma" organizzato in occasione del TTG Travel Experience.Rimini, in via Emilia, 155 (ore 11)- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato e Il Direttore generale della Asl Roma 2, Giorgio Casati presentano il Robot Da Vinci XI dell'ospedale Sant'Eugenio, uno dei più evoluti sistemi robotici per la chirurgia mininvasiva. Roma, ospedale Sant'Eugenio in piazzale dell'Umanesimo a Roma (ore 11:30) (segue) (Rer)