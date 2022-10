Nicaragua: Ue estende di un anno regime di sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha esteso di un anno il regime di sanzioni al Nicaragua. Le misure restrittive attualmente in vigore si applicano a un totale di 21 persone e tre entità. Le persone designate sono soggette a blocco dei beni e ai cittadini e alle imprese dell'Ue è vietato mettere a loro disposizione fondi. Le persone fisiche sono inoltre soggette a un divieto di viaggio, che impedisce loro di entrare o transitare nei territori dell’Ue. La misura, recita una nota diffusa oggi, avviene a seguito della decisione del regime nicaraguense di espellere dal paese il capo della delegazione dell’Ue, cui ha fatto seguito la decisone dell'Ue di dichiarare il capo della missione del Nicaragua a Bruxelles persona non grata. L’Ue, prosegue la nota, ribadisce il suo costante impegno nei confronti del popolo nicaraguense e nella difesa della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani. L'attuale crisi politica in Nicaragua, si legge ancora, dovrebbe essere risolta attraverso un dialogo autentico tra governo e opposizione. L'Ue assicura di restare aperta al dialogo con il Nicaragua, a condizione che tale dialogo sia condotto in modo rispettoso.(Beb)