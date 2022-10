Brasile: sondaggio Quaest, al ballottaggio Lula avanti di 8 punti su Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sondaggi sono però stati protagonisti in negativo di questa campagna elettorale. La maggior parte di quelli effettuati in previsione del primo turno del 2 ottobre, aveva infatti attribuito a Lula vantaggi consistenti su Bolsonaro, fino a 16 punti di distacco. Uno scarto che alla prova delle urne si è ridotto 5 punti percentuali, con Bolsonaro che ha finito per raccogliere circa 1,7 milioni in più di quelli avuti al primo turno delle presidenziali del 2018. Conosciuto l'esito dello scrutinio, lo stesso Bolsonaro ha detto di aver "sconfitto le bugie dei sondaggi". (segue) (Brb)